’Gorbatsjov bang dat hij de Tsaren achterna zou gaan’

Terugkijkend op het interview dat destijds de voorpagina haalde, zegt Van der Meijden dat de Rus ’heel open en aimabel’ was. „Ik zei: ik wil het niet met u over politiek hebben, maar over die toestand.” Hiermee doelde Van der Meijden op de coup die in 1991 in Rusland werd gepleegd, waarbij zijn vrouw, dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen 73 uur lang in doodsangst leefden toen zij werden vastgehouden.

Henk van der Meijden vindt het ’triest zoals Gorbatsjov is geëindigd. „Hij had een heel eenvoudig huis buiten Moskou, het zag er slecht uit. Kreeg ook geen bezoek meer. Misschien vond hij dat wel prettig, maar het maakte een eenzame indruk. Triest einde van een groot man.”

De showbizjournalist wist de Rus in 1993 nog wel op sleeptouw te nemen naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van De Telegraaf. „Ik vroeg hem heel spontaan iets te zeggen over de vrije pers. De monden vielen open, hij hield zo’n geweldige toespraak uit zijn hoofd.”

Onderstaand het in 1993 gepubliceerde interview dat Henk van der Meijden destijds had met Michail Gorbatsjov:

OVER ZIJN huwelijk met Raisa en zijn familieleven is Michael Gorbatsjov altijd gesloten geweest. „Dat bewaak ik als een fort zei hij. „Dat is iets van ons zelf.”

MICHAEL GORBATSJOV kijkt me deze middag verrast aan als ik hem zeg dat dit gesprek niet over politiek of over het milieu gaat. Daar heeft hij de afgelopen dagen tijdens persconferenties al genoeg over gezegd.

Uw familie, zeg ik, hoe belangrijk is die de afgelopen jaren voor u geweest, toen u aan de top stond maar ook daarna?

Michael glimlacht. Hij maakt een ontspannen indruk. „Familie dat is iets helemaal van mezelf. Mijn vrouw Raisa en ik hebben ons gezinsleven altijd afgeschermd. Dat is ons fort waar we onszelf zijn, waar we ons eigen leven leiden.” En dan: „Familie is belangrijk voor mij in goede tijden en in slechte tijden. Vooral in slechte tijden wordt zo’n band nog hechter. Want er zijn successen. Er zijn ook drama’s. Dat is onvermijdelijk als je vernieuwingen wilt, als je vecht voor hervormingen: dat brengt problemen met zich mee en spanningen.”

Het drama in augustus 1991 heeft ook uw familie getroffen, zeg ik doelend op de coup waarbij Gorbatsjov met zijn vrouw, dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen - Xenia en Anastasia - 73 uur gevangen werd gehouden en hun leven niet zeker waren.

Gorbatsjov knikt. „Het was verschrikkelijk dat zij er bij betrokken werden. Toen het gebeurde en ik in zag aan welk gevaar we bloot stonden, heb ik eerst met mevrouw Gorbatsjov gesproken ... en daarna met mijn dochter Irina en mijn schoonzoon. Samen hebben we overlegd wat wij het beste konden doen. Samen begrepen we ook dat de situatie heel ernstig was. Je denkt aan alles ... ”

Aan de moord op de tsarenfamilie in 1918? zeg ik.

Gorbatsjov knikt. „Ja, natuurlijk. Die gedachte gaat door je heen.”

Zelfmoord

In de internationale pers, zeg ik, is na die coup geschreven dat u overwoog zelfmoord te plegen.

Gorbatsjov fel: „Nee, dat is absoluut niet waar. Dat ligt ook niet in mijn karakter. Dan zou ik hen in de kaart hebben gespeeld. Bij mensen die zo crimineel optreden moet je je niet laten verslaan en je niet terugtrekken.” „Je moet ook niet tot een agressieve daad overgaan jegens jezelf. Agressie past niet bij mij, maar je moet het juist weerstaan ... ”

drama in onze wereld - en dat zou ik tot alle intellectuelen willen zeggen: RAAK NOOIT IN PANIEK. Antwoord niet met geweld.”

Ik zie nog die beelden voor me van Gorbatsjov die met zijn vrouw en familie terugkeerde in Moskou. Toch wel aangeslagen, vooral denk ik, door de klap die zijn vrouw gekregen heeft van die coup.

Gorbatsjov knikt: „Mevrouw Gorbatsjov heeft het zich enorm aangetrokken. Zij kan niet tegen onrecht en verraad. En dat was precies wat er gebeurde. Er waren notabene mensen bij betrokken waarvan we dachten dat het onze vrienden waren... Dat deed haar veel pijn.”

„En dan natuurlijk de angst, niet zozeer voor haarzelf als wel voor haar kinderen en kleinkinderen ... ”

Hel

Raisa Gorbatsjov ging door een hel die 73 uur duurde, maar ook daarna lieten die gebeurtenissen haar niet los. Ze hebben haar gezondheid aangetast. Michael Gorbatsjov kan er nu rustig over praten, omdat er gelukkig nu beter nieuws te melden is over zijn vrouw, die hem in Nederland vergezelt.

„Maar kort na die coup kon zij niet meer praten. Dat gebeurde al tijdens de coup. Ze was in een soort shocktoestand. Ze kon één arm niet meer bewegen en daarbij kreeg zij problemen met haar gezichtsvermogen.”

Kon zij slechter zien?

„Ze werd aan een oog blind”, zegt hij. „Maar dat heeft zich nu hersteld. Nee, ik weet niet of zij een beroerte heeft gehad van al die spanningen of niet. Daar moeten medici over oordelen. Maar wel was het de stress samen met hoge bloeddruk die haar fataal werd. Belangrijk is - maar dat geldt eigenlijk voor iedereen, voor elk groot probleem of Ze werd opgenomen in het ziekenhuis en eind vorig jaar moest zij opnieuw worden behandeld.”

Michael: „Toen is zij weer enige weken lang behandeld. Het is allemaal te veel voor haar geweest. Toen ik .kort geleden in Amerika was voor de Thomas Jefferson-herdenking hebben we haar ook door Amerikaanse artsen in Virgirua laten onderzoeken. Die waren hoopvol.”

„Gelukkig is er nu verbetering opgetreden, de eerste vervelende verschijnselen zijn verdwenen. En ze kreeg toestemming voor die bezoek aan Nederland. Ze geniet ervan. Maar ze moet zich wel in acht nemen. Daarom is zij vanmiddag ook niet hier. Ze is in Den Haag gebleven, het programma mag nog niet te zwaar zijn voor haar.”

Genieten

„Maar ik zie dat zij hier geniet van de liefde en de warmte die we krijgen van de mensen. Dat betekent, zeker als je zoveel hebt meegemaakt, wel iets voor haar. Voor mij ook”, bekent hij. „Eenentwintig jaar geleden ben ik hier voor het laatst geweest tijdens een onofficieel bezoek, maar nu voelde in de sympathie. Vriendschap die ik nu hier ervaar is een kostbaar goed.”

Vooral, zeg ik, als je hebt meegemaakt dat mensen van wie je dacht dat ze vrienden waren, je verraden hebben.

Gorbatsjov knikt. „Hier voelde ik de vriendschap van mensen als Lubbers.

Is het geen hard gelag dat u in Nederland als een koning werd ontvangen met alle egards, terwijl u in Rusland genegeerd wordt na alles wat u deed en in een isolement terecht bent gekomen?

Gorbatsjov: „Dat is niet overal zo. Ik was laatst ergens in Rusland op bezoek. Ik bezocht een fabriek, sprak met de mensen en ze juichten me toe. Ze zeiden: wat u gedaan heeft voor Rusland, daar hebben wij nu profijt van. De krant in die plaats schreef over mijn bezoek: Gorbatsjov’s triomf..”

Was het toch niet moeilijk te ervaren dat u die macht ineens kwijt raakte?

„Macht”, zegt hij, „is iets waar ik nooit op een gepassioneerde wijze aan gedacht heb. Zo moet je ook niet met macht omgaan. Ik heb altijd op een democratische wijze mijn doel willen bereiken op een revolutionaire manier. Ik ben nooit een politicus geweest die alleen handelde volgens zijn verstand.Nee, ik heb altijd rekening willen houden en dat doe ik nog met de harten vande mensen. Wat er nu gebeurt is, dat er politici zijn, die snel een succesje willen boeken en niet denken aan het lot van de mensen. Dat doet je denken aan het stalinisme, aan Gulag. Maar ik denk dat die mensen op den duur toch niet zullen slagen.”

Gorbatsjov maakt geen aangeslagen indruk. Die idealen waarmee hij historie schreef, wereldgeschiedenis, heeft hij nog altijd.

Kracht

„Ik geloofde in wat ik deed. Dat doe ik nog altijd. Dat geloof gaf me ook de kracht door te gaan. Ik ben nu ook niet gefrustreerd of teleurgesteld, zoals wel gesuggereerd wordt. Ik heb zoveel nieuwe plannen, en de warme ontvangst in Nederland is misschien symbolisch voor het nieuwe hoofdstuk in mijn leven dat begonnen is, waarin ik nieuwe ideeen kwijt kan, waarin ik me bezig hou met de mensheid en de natuur..”

Hij heeft nog altijd dat charisma, die kracht, waarmee hij vocht voor vrijheid, waarmee hij de muur deed vallen in Berlijn. Het is ongelooflijk hoe hij al die spanningen, de coup, zijn ontslag, verwerkt heeft. Ik zeg hem, omdat zijn vrouw in haar boek ’TUSSEN HOOP EN VREES’ zei zich zorgen te maken over zijn gezondheid, maar dat zij het was die het slachtoffer werd.

Hij zegt: „Ja, ik heb het allemaal kunnen doorstaan, omdat ik wist dat ik met iets goeds bezig was..”

Is het het allemaal wel waard geweest, nu uw vrouw daar zo’n schade van heeft ondervonden? Even is het stil.

„Mevrouw Gorbatsjov en ik zijn dit jaar veertig jaar getrouwd. Veertig jaar geleden ontmoetten wij elkaar op de universiteit in Moskou. We kozen voor elkaar, we kozen ook voor elkaars idealen. Met perestrojka hebben we ook samen een keuze gemaakt. Een belangrijke keuze, met alle risico’s vandien. Daar waren we ons van bewust. Zij had ook al een voorgevoel dat zoiets gebeuren kon. Ze heeft een heel scherpe intuitie. In haar boek dat zij voor de coup schreef, zinspeelde zij al op de problemen, de grote problemen die nog zouden kunnen komen..”

Dat voorspelde u zelf ook. Ik herinner me die zinsnede in haar boek waarin u tegen haar zegt: ’De moeilijkste tijd hebben we nog voor de boeg. Er komt politieke strijd, politiek gekibbel, het is heel verontrustend. We mogen het lot en toekomst van ons land niet in de handen geven van cowboys. Die zouden alles verpesten’.

Gorbatsjov zegt: „Ja, maar dat voorzag zij ook..”

Eerlijk man

Samen ondergingen ze die spanningen. Raisa Gorbatsjov schreef schreef in haar boek: „Ik weet hoeveel pijn hij lijdt en hoe groot zijn zorgen zijn. Het is niet makkelijk. Voor een eerlijk man is het nooit makkelijk’. Het waren woorden, waarover hij nu zegt: „Zij stond altijd achter me, ze steunde me, ook in die moeilijke dagen tijdens de coup en na dat ontslag in december. Maar het greep haar wel aan, ja.”

Ik zeg dat hij wel een enorme zelfbeheersing moet hebben gehad om dit alles te doorstaan.

„Zelfbeheersing? Dat moet je aan mijn adviseurs van de Gorbatsjov-foundation vragen, die mij goed kennen”, glimlacht hij.

Maar ik heb u nooit met een schoen op tafel zien, slaan, zoals Chroestjov.

„Zo heb ik nooit mijn gelijk willen halen”, zegt hij. „Dat is niet mijn manier. Ik wilde samen met het volk iets bereiken en ik weet nu nog dat ik gelijk heb. Maar zelfbeheersing, dat heb ik wel, dat moet ik hebben, want eigenlijk ben ik een heel emotioneel mens; ik kan ook heel radicaal zijn. Die zelfbeheersing houdt me in balans.”

Hij staat ondanks zijn populariteit, die hij nu in het westen heeft, met beide benen op de grond.

Diepe indruk

„Ik ben nooit een man geweest die gaat zweven”, zegt hij. „Maar dat geef ik toe. De sympathie die wij in Nederland nu ondervinden heeft diepe indruk op

mevrouw Gorbatsjov en mij gemaakt..”

De waardering die hij hier krijgt, het respect voor wat hij deed, doet hem goed. En Raisa Gorbatsjov ziet in dat zij niet door iedereen verlaten zijn.

Gorbatsjov: „We hebben gelukkig veel vrienden in de wereld die ons altijd steunen. Echte vrienden, ook hier in Nederland..”

En enthousiast vertelt hij over de lunch die hij en zijn vrouw hadden bij koningin Beatrix.

„Ze is een vrouw met een grote persoonlijkheid”, zegt hij. „Het was een goed gesprek. Het had inhoud. Een heel ander bezoek dan je gewend bent bij een koningshuis. Het was heel interessant, zonder veel formaliteiten, maar je merkte dat zij zich had verdiept in onderwerpen als milieu, dat bij haar hoog in het vaandel staat, en ze was wezenlijk geinteresseerd in wat er in Rusland nu gebeurt. Mevrouw Gorbatsjov en ik hebben dit bezoek zeer op prijs gesteld..”

Dan moet hij weer verder. Zijn drukke programma staat een bezoek toe aan het CZAAR PETER HUISJE. Dan pas kan hij terug naar Den Haag, naar zijn eigen tsarina met wie hij lief en leed doormaakte.

Hij zegt: „Dan laat ik haar ook de foto van Xenia zien, die ik van u gekregen heb..”

Xenia is zijn 13-jarige kleindochter, die nu als leerlinge is aangenomen op de befaamde balletschool van het Bolsjoi-ballet. Ik gaf hem bij het begin van ons gesprek een foto van haar tijdens de balletlessen, die gepubliceerd is.

Trots

„Die heb ik nog niet gezien”, zegt hij trots kijkend. „Raisa zal dat mooi vinden. Ja, ik ben trots op Xenia. Welke grootvader zou dat niet zijn. De selectie is heel streng voor het Bolsjoi-ballet. Ze moet heel hard werken. Als je je best niet doet, val je af. Maar ze heeft talent. Je leert er ook discipline, je krijgt er een sterke geest van en dat kan je of je nu ballerina wordt of niet altijd nodig hebben in het leven.”

MICHAEL GORBATSJOV verblijd ik nog met het JUBILEUMBOEK 100 jaar Telegraaf, waarin ook zijn opkomst en ontslag voorkomen. Een hoogte- en een dieptepunt voor deze man, die geschiedenis schreef in deze eeuw. Maar gelukkig geen man die autoritair is, die boven de mensen staat, geen dictator. Dat is misschien zijn ondergang geworden. Maar hij is er wel een goed mens bij gebleven. Een mens waarvoor je sympathie krijgt. Een man die voor mij een leider blijft, door zijn charisma, zijn idealisme, dat nooit kapot te krijgen is.