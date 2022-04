In Engeland zorgt een paard voor geluk bij mensen met dementie

Rosie, het paard in kwestie, kwam speciaal voor de 90-jarige Frank Grace. Grace werkte voor zijn pensioen in een opvang voor paarden en was zelf een getalenteerd ruiter. Hij stelde dat het bezoek van Rosie hem een prachtdag had gegeven. „Paarden zoals Rosie hebben mijn dag mooier gemaakt. Je moet niet bang voor ze zijn, alleen omdat ze groot zijn”, aldus Grace. „Hou van ze en zij zullen van jou houden.”

Volgens experts helpt het herleven van oude hobbies bij het terugvinden van oude herinneringen. Bewoners en werknemers van het Britse verzorgingstehuis in Leatherhead stelden dat het geweldig was om hun favoriete hobby's te herontdekken en om de verhalen van hoe de bewoners hun oude hobby’s vroeger beleefd hebben te horen.