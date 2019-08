Moordduo nam zelfmoordvideo met instructies op

Familieleden van de op de vlucht geslagen tieners mochten naar eigen zeggen dertig seconden van de video zien, zo meldt de Canadese krant Toronto Star. Mogelijk kan de volledige video meer antwoorden geven op de beweegredenen van de tieners om te moorden en vervolgens zichzelf van het leven te beroven.

De lichamen van de twee jonge vrienden werden gelokaliseerd in dichtbegroeid gebied, niet ver van de plek waar kort daarvoor enkele bezittingen werden aangetroffen. Daarmee kwam een ruim twee weken durende klopjacht ten einde.

In de dagen dat het tweetal in eerste instantie als vermist was opgegeven, werden in het gebied de 23-jarige Australiër Lucas Fowler en zijn 24-jarige Amerikaanse vriendin Chynna Deese afgeslacht, en daarna de 64-jarige botanicus Leonard Dyck gruwelijk om het leven gebracht.