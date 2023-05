Tegenstanders en partijgenoten kritisch op Sunak na verkiezingen

Waar de Conservatieven in veel gemeenten de meerderheid kwijt zijn, winnen oppositiepartijen Labour en de Liberal Democrats juist. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar om 18.00 uur lokale tijd meldde Sky News dat de partij van Sunak voorlopig 783 zetels heeft verloren, Labour heeft er 405 gewonnen en de Liberal Democrats staan op 300 zetels winst. In veertig gemeenten heeft de Conservatieve Partij niet langer een meerderheid.

Labour

Labour-leider Keir Starmer zei tegen Britse media dat deze voorspelde uitslag een voorbode is van een verkiezingsoverwinning bij de parlementsverkiezingen die mogelijk in 2024 plaatsvinden. In een toespraak bedankte hij de mensen die namens de partij campagne hebben gevoerd in Medway. „Wat een fantastisch resultaat. We hebben fantastische resultaten door het hele land. En vergis je niet, we zijn op weg naar een Labour-meerderheid volgend jaar!”

De leider van de Liberal Democrats Ed Davey zei volgens The Guardian tegen partijgenoten in Windsor dat de tijd van Sunak voorbij is. „Zelfs iemand die zo erg niet doorheeft wat er gaande is als Rishi Sunak moet deze boodschap duidelijk zijn. Mensen zijn dit beleid zat.”

Partijgenoten van Sunak zijn ook kritisch. De weggestemde gemeenteraadsvoorzitter Suzie Morley uit Mid Suffolk zegt tegen The Guardian dat de „regering ons geen dienst heeft bewezen.” Ook voormalig Europarlementariër David Campbell Bannerman noemt Sunak in de krant deels schuldig aan de verkiezingsnederlaag. Hij vindt dat de partij terug moet naar meer traditionele conservatieve politiek.