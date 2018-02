Grote actie tegen online kopers drugs

Tientallen rechercheurs bezochten woensdag en donderdag 41 adressen in heel het land voor zogeheten knock and talk-gesprekken. In totaal werden met 37 personen dit soort gesprekken gevoerd. Ze kochten bijna allemaal ‘gebruikershoeveelheden’ drugs via het darkweb, het verborgen deel van internet. Dat betekent een xtc-pil, of een halve gram amfetamine, of wat hasj bijvoorbeeld.

Een 25-jarige man uit het Gelderse Wilp werd aangehouden. Hij had 150 xtc-pillen besteld via de drugsmarktplaats Hansa.

Identiteit blootgelegd

De drugskopers dachten dat ongemerkt en anoniem op internet te kunnen doen. Maar hun identiteit werd toch blootgelegd nadat het Team High Tech Crime van de Nationale Politie vorig jaar de drugsmarktplaats op het darkweb over wist te nemen. Ruim een maand lang runde de politie heimelijk een van de grootste handelsplaatsen voor drugs en gestolen creditcardgegevens, waar kopers en verkopers denken volledig anoniem zaken te kunnen doen.

De politie wil dus duidelijk maken dat ze wel degelijk in staat is om je te ontmaskeren. Zelfs als je zaken doet via speciale browsers en programma’s om anoniem te blijven.

Ook acties in Verenigde Staten

Niet alleen in Nederland, ook in de Verenigde Staten werd bij drugskopers op de deur geklopt. Want de actie van deze week was een samenwerking met de Amerikaanse drugsbestrijders van de DEA, FBI en Homeland Security.

Het onderzoek naar alle gebruikers van Hansa is volgens baas Wilbert Paulissen van Team High Tech Crime moeilijk en tijdrovend. Er lopen nog diverse onderzoeken, vooral ook naar de drugsverkopers, de grote vissen. Maar het onderzoek naar de kopers op marktplaatsen als Hansa, is volgens Paulissen net zo belangrijk. Neem alleen al het gebruik van coke in Nederland.

In de afgelopen twee jaar onderschepte de politie ruim 80.000 kilo cocaïne in en buiten Nederland, die ons land als bestemming had. Nog nooit werd er zoveel in beslag genomen. Nederland loopt voorop in Europa als doorvoer- en productieland voor drugs. Recherchebaas Paulissen vindt dat het niet alleen de taak van de politie is om dit probleem te bestrijden.

’Verantwoordelijkheid bij gebruikers’

,,Er moet ook iets gedaan worden aan de gebruikerskant. De massale consumptie van drugs houdt de vraag en dus de productie en smokkel in stand. Er ligt een verantwoordelijkheid bij de gebruikers”, zegt Paullissen. Hoewel het drugsinstituut Trimbos al jaren roept dat het cokegebruik in Nederland niet of nauwelijks stijgt, laten objectieve metingen een heel ander beeld zien.

Uit onderzoek van het rioolwater in Eindhoven in 2016 door het Europese agentschap voor verdovende middelen, bleek dat het cokepercentage met 70 procent was toegenomen. Ook in Utrecht was een enorme stijging te zien, net als in Antwerpen en Londen.

IDEC

In de eerste week van april wordt in Rotterdam de International Drug Enforcement Conference (IDEC) gehouden: de belangrijkste internationale conferentie over drugscriminaliteit. Maar liefst 350 recherchechefs die in drugscriminaliteit zijn gespecialiseerd komen dan naar Nederland toe.