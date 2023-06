Dronken trucker ramt politieauto en vlucht

Het ongeval gebeurde op de A58 ter hoogte van Roosendaal. De agenten stonden daar op de vluchtstrook bij een automobilist met pech, toen een vrachtwagen tegen de politieauto aanreed. Vervolgens reed de chauffeur door.

Bij Etten-Leur is de man aan de kant gezet. Bij een alcoholcontrole blies hij ruim vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol. „Hierop is hij aangehouden voor rijden onder invloed en het verlaten van een plaats ongeval. De man is ingesloten en zijn rijbewijs is ingenomen”, aldus de politie.