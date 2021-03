Zwartrijder heeft machete van 45 centimeter op zak

Binnenland

Onrust in Kollum om ’verwarde man’: arrestatieteam naar Fries dorp

Een man heeft donderdag voor veel roering gezorgd in het Friese Kollum. Vanmorgen is door meerdere getuigen 112 gebeld over een verwarde man die met een (steek)wapen rond zou lopen in het dorp. De politie is met helikopter en een zwaarbewapend arrestatieteam uitgerukt. De verdachte is in de loop van...