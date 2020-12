Goudjakhals vestigt zich mogelijk snel in Nederland

Dat meldt Wageningen Environmental Research (WENR), onderdeel van de Wageningen Universiteit. In het laboratorium van WENR zijn dna-monsters onderzocht van schapen uit de Ooijpolder, die eind oktober doodgebeten in de wei werden gevonden. In eerste instantie werd gedacht aan een wolvenaanval, maar al snel vermoedden deskundigen dat er een goudjakhals aan het werk was geweest. Nu staat vast dat het om een mannelijke goudjakhals gaat, die in augustus in de buurt van Duisburg zwierf en die van 25 september tot 18 oktober bij Kranenburg zat, een dorp net over de grens bij Nijmegen.

Volgens WENR zijn er nu vijf goudjakhalzen in Nederland gezien. De eerste vier dieren doken in de afgelopen jaren op voor cameravallen op de Veluwe en in Drenthe. De beschermde goudjakhals weegt ongeveer tien kilo en is uiterst schuw. Het dier valt niet vaak schapen aan, maar heeft een voorkeur voor grote knaagdieren zoals hazen.