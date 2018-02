Ophef om ’verkeersborden’ extreemrechtse partij Voorpost

Enkele weken geleden werd een Ethiopiër die wegvluchtte voor de politie in Jabbeke aangereden op de snelweg. De bestuurder van die wagen, Brigitte Vyvermans, was enorm geschrokken. „Het was donker en plots rende die man voor mijn auto. Hij was dan nog eens donker gekleed ook. Achter mij reden wagens, dus een noodstop was geen optie. Ik wilde uitwijken, maar het was alsof we allebei dezelfde kant kozen om elkaar te ontwijken. Het was een enorme knal”, zegt ze tegen Het Nieuwsblad.

Voor de 39-jarige Ethiopiër kwam hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. Vyvermans zal mogelijk moeten opdraaien voor al de kosten van het ongeval. De verzekering wordt er waarschijnlijk niet bijgehaald. Eenzelfde ongeval deed zich eerder al voor op de E40 ter hoogte van Mannekesvere.

Zeer spijtig

Voorpost grijpt die incidenten aan om een affichecampagne op te starten. Op negentien plaatsen aan meerdere opritten langs de E40 en de A10 richting de grens met Frankrijk en Calais hingen ze affiches omhoog met daarop „Opgepast! Overstekende illegalen.” De extreemrechtse organisatie wil daarmee automobilisten waarschuwen dat ’overstekende illegalen’ wel degelijk een gevaar vormen, zo legt Voorpost in een Facebookpost uit.

Zeker in Jabbeke wordt de snelwegoprit al jaren gebruikt door migranten die daar aan boord willen raken van een vrachtwagen om zo het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De politie zal de ’verkeersborden’ van Voorpost weghalen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil niet reageren op de actie van Voorpost. „Elke reactie op extreme acties van organisaties als Voorpost, geeft die meer aandacht. Het staat een degelijk debat in de weg. We proberen ons wél te mengen in ernstige gesprekken rond migratie en kunnen zeggen dat het ongeval van twee weken geleden uiteraard zeer spijtig is.”