Defensie doneert duizenden kilo’s etenswaren aan Voedselbanken

Het voedsel wordt ingeladen voor transport. Ⓒ Ministerie van Defensie

AMERSFOORT - Defensie heeft 35 pallets vol met levensmiddelen als vlees, zuivelproducten, groente, fruit, boter en sauzen afgestaan aan verschillende voedselbanken in het land. Het eten was bedoeld voor de troepen die deel zouden nemen aan een schietoefening in het Duitse Bergen Hohne. Dat ging vanwege het coronavirus niet door.