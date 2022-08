Treinrukker op traject Leeuwarden-Groningen meldt zich bij de politie

GRONINGEN - Een man die op 28 juli in de trein van Leeuwarden naar Groningen schennis pleegde, heeft zichzelf vrijdag bij de politie gemeld. De man is verhoord, meldt de politie. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.