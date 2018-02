Dijkhoff ’niet te porren’ voor premierschap

„Als mens heb ik meer ambities in het leven dan alleen op werkgebied”, zegt Dijkhoff. Hij wijst naar zijn leeftijd, 37. „Ik denk niet dat ik nog veertig, vijftig jaar in de politiek blijf.”

Na enig aandringen wil Dijkhoff wel toegeven dat hij zich geschikt vindt voor het hoogste politieke ambt van Nederland. Ook huidig premier en partijleider Rutte acht hem daarvoor capabel genoeg.

’Zijlstra had dit moeten melden’

In het NTR-programma blikt Dijkhoff terug op het aftreden van VVD-kopstuk Halbe Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken. De fractieleider vindt dat Zijlstra zijn verzinsel over aanwezigheid in het buitenhuis van Poetin tijdens het slot van de kabinetsformatie tijdens zijn gesprek met beoogd premier Rutte had moeten melden. „Zijlstra had dit bij zijn aantreden moeten melden. ’Is er nog iets dat ik moet weten?’ Ja.”

Dijkhoff geeft toe de dreigende storm voor Zijlstra verkeerd te hebben ingeschat. „Ik dacht: dit wordt een kras op zijn neus. Het was een fout, maar wel zijn eerste fout.”

’Europese waardengemeenschap onder druk’

Gevraagd naar zijn visie op een kwestie als identiteit, zet Dijkhoff een boom op over vrijheid en democratie, en de ’radicale afslag’ die landen als Hongarije en Polen nemen. „Het zet de Europese waardengemeenschap onder druk. Als dat verder gaat, moet je zulke landen eruit zetten.”

