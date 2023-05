VS verwacht toename illegale migranten: Texas stuurt soldaten naar Mexicaanse grens

De beperkingen werden in maart 2020, aan het begin van de pandemie, afgekondigd door de toenmalige Republikeinse president Donald Trump. Als gevolg van Title 42 zijn migranten die aan de Amerikaanse kant van de grens in de kraag zijn gepakt drie jaar lang zonder dat zij asiel konden aanvragen teruggestuurd naar Mexico.

Volgens de CDC, de Amerikaanse pendant van het RIVM, waren de beperkende maatregelen nodig om de verspreiding van Covid-19 in te dammen. Maar volgens gezondheidsdeskundigen, Democraten en mensenrechtenactivisten gebruikte Trump Title 42 om legale en illegale immigratie tegen te gaan.

Democraten

Toen president Biden in januari 2021 aantrad beloofde hij de restricties van Trump terug te draaien maar in werkelijkheid hield hij de maatregel in stand en breidde hij de maatregelen zelfs uit. Zijn regering was verantwoordelijk voor een recordaantal arrestaties van migranten aan de zuidgrens. Die konden namelijk oneindig vaak een poging wagen om Amerika binnen te komen.

Als ze werden betrapt werden ze zonder te worden geregistreerd en zonder pardon direct de grens met Mexico overgezet. Waarna ze ongestraft en met weinig risico opnieuw een poging konden wagen om ’het beloofde land’ binnen te komen. Sinds het uitroepen van Title 42 heeft de VS 2,7 miljoen keer migranten uitgezet, waaronder ’recidivisten’ die meerdere keren zijn teruggestuurd. Vanaf nu worden alleen diegenen die niet voldoen aan de asielnormen, net als voor corona, teruggestuurd met beroep op Title 8. Ze lopen dan het risico dat ze de VS vijf jaar niet in mogen.

Militairen

De Amerikaanse grenspolitie bereidt zich voor op een toename van illegale grensoverschrijdingen, omdat veel migranten hebben gewacht op de afschaffing van Title 42 voordat ze de oversteek wagen. Washington stuurt voor een periode van 90 dagen 1500 militairen naar de zuidgrens. De staat Texas, die een lange grens heeft met Mexico, stuurt eigenhandig 200 soldaten van de National Guard.