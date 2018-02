Te koop: Grachtenpand in Gaudí-stijl voor € 2,3 miljoen

De stempel van de architect, vooral bekend van de Sagrada Familia, is op elke ruimte gedrukt. Op de muren en plafonds en zelfs de meubels komen de welvende vormen van Gaudí terug. De kleuren zijn aards en aan elk detail lijkt te zijn gedacht. Zelfs in het hek van het dakterras is de stijl van de kunstenaar zichtbaar.

Ⓒ Funda

„Bij het betreden van de woning wordt men direct gegrepen door de excentrieke uitstraling”, vermeldt de makelaar in de wervende tekst op Funda. „Uniek, sfeervol en art nouveau. Dat zijn de drie kernwoorden die dit prachtige penthouse het beste omschrijven. Geheel verbouwd en met oog voor detail”, staat er in hoofdletters op de huizensite geschreven.

Ⓒ Funda

„De gehele woning beschikt over organische vormen met name in de tal van aanwezige inbouwkasten maar ook zeker in diverse wanden alsmede de uitzonderlijke woonkeuken. Geheel voorzien van een natuurstenen vloer waarbij vermeld dat de slaapkamers beschikken over een Travertin vloer en de hal en living van Indiaas hardsteen. Tevens beschikt de woning over robuuste deuren met speciaal deurbeslag.”

Ⓒ Funda

Ook in de badkamers zijn gouden details terug te vinden zoals een extravagante zwanenkraan. Ben je om? Dan kan het pand voor 2,3 miljoen euro van jou zijn. Voor dat geld krijg je overigens wel maar één slaapkamer en één badkamer.