PR-Oranjefan ’tietenman’ in Qatar: ’Ook mijn dagvergoeding ingetrokken’

„We hebben inderdaad een bericht gekregen van Qatar. Ze zien ervan af en dat komt door alle ophef”, zegt Harry Goudsblom, beter bekend als de ’tietenman’. Hij is één van de supporters, die is ingegaan op de uitnodiging van de regering van Qatar. Hierbij worden reis en verblijf door het land betaald en de supporters krijgen ook een gratis kaartje voor de openingsceremonie.

PR op social media

In ruil daarvoor vraagt Qatar om positieve PR op social media. Ook is aan de ongeveer 50 uitgekozen fans per land, ook die van Nederland, gevraagd om negatieve berichten te rapporteren.

Tot het genereuze pakket van de Qatari voor de ’positieve’ supporters behoorde dus een dagvergoeding. Maar kort voor het WK kwam ineens een bericht dat die is ingetrokken. Ook een Spaanse supporter, die we in Doha in de buurt van de Oranje-fans ontmoeten en die is uitgenodigd voor Qatar, bevestigt het bericht. „Raar is het wel, dat het op het laatste moment gebeurt. Maar wat kun je er tegen doen?”

Veelbesproken

In totaal zijn honderden fans vanuit de hele wereld ingegaan op het aanbod. Ze komen bij elkaar in het hypermoderne centrum van Doha om hier hun kaarten voor de openingsceremonie op te halen.

Ⓒ ANP / AFP

Er zijn ook tal van Nederlandse fans aanwezig. Zoals Leon van der Wilk. Hij wil wel praten met de Telegraaf, andere fans willen liever niet voor de zoveelste keer tekst en uitleg te geven over hun veelbesproken reis.

Alcohol

„Ja, nu moet ik voor mijn eigen biertje betalen, als ik alcohol kan vinden”, zegt Van der Wilk lachend. Toch gingen andere fans er net als hij niet vanuit dat ze gedurende de tijd van Oranje op het WK zichzelf moesten bedruipen. Het was anders voorgesteld aan de supporters. In Qatar zijn ook de prijzen op een aantal plekken hoger dan normaal.

Van der Wilk: „Het is niet anders. Laten we het lekker over voetballen hebben. Ik wil nog wel benadrukken dat ik niet verplicht positieve berichten ga delen, of negatieve berichten doorgeef. Dat zal niet tot problemen leiden, want Qatar heeft later nog laten weten dat we vrij zijn om te doen en laten wat we willen.”

„Dat die vergoeding is geschrapt, is vooral sneu voor de fans met weinig geld, aldus Goudsblom. „Sommigen hebben een uitkering, die hadden dat geld graag van Qatar gekregen om hun tijd hier door te komen. Het wordt ze nu ineens afgenomen. Maar we helpen elkaar als Oranjefans. Als anderen in de financiële problemen komen, lossen we dat gewoon op.”