Eerste Kamer blijft met reces, Chinezen kunnen nog ongetest Nederland in

Kuipers verzocht de Eerste Kamer donderdag om de zogeten Wet publieke gezondheid met spoed te behandelen zodat hij die testverplichting wel kan opnemen. Maar de senaat heeft vrijdag besloten niet terug te keren van reces, melden goed ingevoerde Haagse bronnen. Alle aanwezige senaatsfracties zeiden ’njet’ tegen het spoedverzoek.

In de senaatssessie klonk gemor over de wijze waarop Kuipers de senatoren onder druk zette om de wetgeving te behandelen. Onder andere de fractie-Nanninga verzette zich publiekelijk tegen die wet. Volgens de partij kan Kuipers met noodwetgeving, zoals eerder ook is gebeurd, wel degelijk aanvullende maatregelen nemen. „Wij zijn voor gedegen onderzoek van deze wet en stemmen niet in met haast en spoed”, liet Nanninga voor de sessie al weten. Maar ook VVD, CDA, GL, D66, PvdA, PVV, SP en CU voelden er niets voor om volgende week al te vergaderen over de wet.

Wettelijke basis

Volgens Kuipers is er in China echter sprake van een ’zorgelijke epidemiologische situatie’. Daarom is in Europees verband gepleit voor strengere regels voor reizigers uit China. Naast het dragen van mondkapjes en het testen van rioolwater (ook in vliegtuigen zelf) wordt in Brussel aangeraden om verplicht te testen, zodat alleen reizigers met een negatief testbewijs op luchthavens kunnen aankomen. Die maatregel kan voorlopig dus niet worden ingevoerd omdat hiervoor -volgens Kuipers- geen wettelijke basis is.

De minister wacht ook nog op een spoedadvies aan het Outbreak Manament Team en het zogeheten Maatschappelijk Impact Team. De uitkomsten van die adviezen worden later vrijdag verwacht.

Naar aanleiding van de corona-uitbraak in China besloten andere Europese landen negatieve testbewijzen overigens al wel te verplichten. Dat geldt bijvoorbeeld voor reizigers uit China die naar Italië, Spanje en Frankrijk vliegen. Duitsland, België, Zweden en Oostenrijk kondigden die plicht ook al af. Ook buiten de EU hebben landen dergelijke maatregelen genomen.