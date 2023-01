Reizigers uit China moeten vanaf dinsdag verplicht negatieve coronatest laten zien

De ingreep is een noodgreep van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). De Eerste Kamer komt namelijk niet terug van reces om een coronawet versneld te behandelen. Daardoor blijft de wettelijke basis ontbreken om reizigers uit China, waar momenteel een grote corona-uitbraak is, verplicht negatief op corona te testen voor zij op Schiphol aankomen. Daarom gebeurt dat nu alsnog met een noodverordening die zal gelden in de regio Kennemerland (waar Schiphol is gevestigd).

Kuipers verzocht de Eerste Kamer donderdag om de zogeheten Wet publieke gezondheid met spoed te behandelen zodat hij die testverplichting wel kan opnemen. Maar de senaat heeft vrijdag besloten niet terug te keren van reces, melden goed ingevoerde Haagse bronnen. Alle aanwezige senaatsfracties zeiden ’njet’ tegen het spoedverzoek.

Bekijk ook: Kuipers vraagt OMT om spoedadvies over reizigers uit China

De reden dat de testverplichting ingezet wordt, is volgens Kuipers om de eenheid van het beleid voor de hele Europese Unie te garanderen. Als de maatregel niet ingevoerd wordt, bestaat een risico dat reizigers uit China via Nederland Europa binnen komen en vanaf Schiphol -zonder negatief testbewijs- doorreizen naar omliggende landen, wordt gesteld. Dit zou ook aansluiten bij adviezen die het kabinet gekregen heeft.

In de senaatssessie klonk gemor over de wijze waarop Kuipers de senatoren onder druk zette om de wetgeving te behandelen. Onder andere de fractie-Nanninga verzette zich publiekelijk tegen die wet. Volgens de partij kan Kuipers inderdaad met noodwetgeving, zoals eerder ook is gebeurd, wel degelijk aanvullende maatregelen nemen. „Wij zijn voor gedegen onderzoek van deze wet en stemmen niet in met haast en spoed”, liet Nanninga voor de sessie al weten. Maar onder meer VVD, CDA, GL, D66, PvdA, PVV, SP en CU voelden er niets voor om volgende week al te vergaderen over de wet.

Wettelijke basis

Volgens Kuipers is er in China echter sprake van een ’zorgelijke epidemiologische situatie’. Daarom is in Europees verband gepleit voor strengere regels voor reizigers uit China. Naast het dragen van mondkapjes en het testen van rioolwater (ook in vliegtuigen zelf) wordt in Brussel aangeraden om verplicht te testen, zodat alleen reizigers met een negatief testbewijs op luchthavens kunnen aankomen.

Naar aanleiding van de corona-uitbraak in China besloten andere Europese landen negatieve testbewijzen overigens al wel te verplichten. Dat geldt bijvoorbeeld voor reizigers uit China die naar Italië, Spanje en Frankrijk vliegen. Duitsland, België, Zweden en Oostenrijk kondigden die plicht ook al af. Ook buiten de EU hebben landen dergelijke maatregelen genomen.