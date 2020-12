Nieuwe nederlagen voor Trump, Biden in ’veilige haven’

Ⓒ REUTERS

Washington - Een nieuwe tegenslag voor Donald Trump, het Amerikaanse Hooggerechtshof had slechts één woord nodig om een verzoek van Republikeinse politici in Pennsylvania om de verkiezinguitslag in die staat ongeldig te verklaren af te wijzen. „Afgewezen”, stond er slechts in een verklaring die het hof liet uitgaan.