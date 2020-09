Mysterieuze jackpotwinnaar 65 miljoen euro dreigt prijs te verliezen

Dat meldt Mirror UK. Het lot werd afgelopen maart gekocht in het Schotse South Ayrshire. Het levensveranderende bedrag zal de nietsvermoedende prijswinnaar in één klap vermogender maken dan One Direction-zanger Harry Styles en de wereldberoemde kunstenaar Banksy.

Naast de 58 miljoen pond zijn er nog 11 grote geldprijzen niet geclaimd. Het gaat om een totaalbedrag van 6 miljoen pond, waarvan vijf overwinningen van rond de 1 miljoen pond.

De hoogste niet opgeëiste jackpot werd in 2012 verkocht in de buurt van het Engelse Hitchin. Het ging toen om een bedrag van 63,8 miljoen pond, dat is ongeveer 71,6 miljoen euro.