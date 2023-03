Duitse wetenschappers vernoemen bacterie naar Keanu Reeves

„De bacteriesoort is zo effectief dat we hem wel naar Keanu moesten vernoemen”, aldus wetenschapper Sebastian Götze. „Want Keanu is in zijn rollen ook altijd zeer effectief en dodelijk.” Het nieuws werd recent gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

„Ik vind het pretty cool”, aldus de acteur. „Al hadden ze de bacterie natuurlijk beter naar een van mijn personages kunnen vernoemen, zoals John Wick. Maar dank, wetenschappers! En fijn dat jullie ons vooruit helpen.”

De acteur is vanaf 23 maart in de Nederlandse bioscopen te zien in John Wick: Chapter 4, het volgende deel in de extreem populaire actiefilm over een moordenaar die een syndicaat achter zich aan krijgt.