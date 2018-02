Activiste Anne Fleur Dekker niet meer welkom bij antiracisme-comité

De Hilversumse, een veelgevraagde gast bij talkshows, is niet langer welkom omdat zij ’activisten van kleur’ op sociale media zou hebben beschuldigd van ’antisemitisme’. Op haar Facebook-pagina liep een discussie met vooral aanhangers van de Internationale Socialisten, die betrokken zijn bij de organisatie van de antiracisme-manifestatie op 18 maart, hoog op.

’Helemaal niet politiek’

Dekker, die onlangs werd genomineerd in de aanmoedigings-categorie voor de Joke Smit Staatsprijs voor emancipatie, reageerde op een kennelijk sarcastisch bedoelde opmerking van ene Waraku Dapuri om „op 4 mei onderzoeksvoorstellen te openbaren of joden een grotere liefde hebben voor geld. Dit noemen we vervolgens wetenschappelijk en helemaal niet politiek”.

Wegens die opmerking ontstond enige consternatie. Enkele ’activisten van kleur’ wezen erop dat in ’mainstream Nederland’ meer ’empathie’ voor Joden zou bestaan dan voor zwarten en andere minderheden. „Europa lijdt massaal aan het holocaustsyndroom”, schreef Khalid El Bouayadi. „Zodra je een vergelijking maakt naar die vreselijke gebeurtenis beginnen ze te stotteren en ontploffen ze zowat”.

’Wat een vage, holle analyses zeg’

Anne Fleur Dekker riep de deelnemers aan het Facebook-gesprek tot de orde. „Voor zover ik weet zijn jullie geen Joden, dus doe alsjeblieft de persoonlijke ervaringen van Joden niet af”. Daarop werd zij door onder anderen Miryam Assfar-Aouragh, een in activistische kringen bekende woordvoerster van de Internationale Socialisten, gekapitteld: „Wat een vage, holle analyses zeg, Jesus Christ”.

Assfar is als cultureel antropologe verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de University of Westminster. Zij was ooit spreekster bij een demonstratie ter herdenking van ’terreur-sjeik’ Yassin, de oprichter van terreurbeweging Hamas.

’Contact vermijden’

Kort na het voorval werd Dekker per WhatsApp te verstaan gegeven dat zij, wat de Internationale Socialisten betreft, niet meer welkom is bij vergaderingen van het Comité 21 maart. Afgelopen woensdag kwamen de organisatoren bij elkaar. Ook werd haar gevraagd om verder contact ’te vermijden’.

„Er is mij inderdaad geheel onverwachts medegedeeld dat ik niet langer welkom ben bij Comité 21”, reageert Dekker. „Het bleek helaas niet mogelijk om hierover in gesprek te gaan. Ik had dit nooit verwacht en vind het erg jammer.”

Opgestapt

Dekker besloot om op te stappen bij de Internationale Socialisten. Ze maakte op sociale media bekend dat zij niet langer deel wenst uit te maken van een beweging waarin de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt uitgelegd.

Dekker erkende bovendien vrienden en kennissen te hebben die er ’rechtse’ denkbeelden op nahouden, ondermeer bij de VVD en het Forum voor Democratie. Die ontboezeming kwam haar op bedreigingen te staan uit extreem-linkse hoek.