Nieuwe schietpartij school vals alarm, maar paniek was groot

Omwonenden schreven op Twitter dat de hulpdiensten massaal uitrukten. De school ligt op slechts tien minuten afstand van de Marjory Stoneman Douglas Highschool, waar woensdag 17 doden vielen toen oud-leerling Nikolas Cruz het vuur opende. De paniek was dan ook groot toen gedacht werd dat er opnieuw geschoten werd.

De schutter, Nikolas Cruz, is een oud-leerling, zo heeft de politie bevestigd Ⓒ AFP

In de eerste anderhalve maand van 2018 vonden al achttien schietpartijen plaats op scholen in de VS. Volgens de ontwapeningsbeweging Everytown for Gun Safety kennen de Verenigde Staten gemiddeld één schietpartij op een school per week sinds 2013.

Evenveel vuurwapens als inwoners

In de Verenigde Staten zijn er bijna net zoveel vuurwapens (300 miljoen) als er inwoners zijn (323 miljoen). Daarmee zijn er tweemaal zoveel wapens per persoon als een halve eeuw geleden.

De Amerikanen vormen 4,5 procent van de wereldbevolking, maar bezitten 48 procent van de vuurwapens die wereldwijd in handen van particulieren zijn. De helft van alle wapens in de VS is in handen van slechts 3 procent van de bevolking.