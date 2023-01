Australische vrouw breekt wereldrecord: 150 marathons in evenveel dagen

Erchana Murray-Bartlett loopt al jaren professioneel hard. Nadat ze zich niet wist te kwalificeren voor de Olympische Spelen, ging ze vol voor haar andere droom. De 32-jarige vrouw liep 6300 kilometer door heel Australië. Hiermee verbrak ze het record van Briton Kate Jayden die vorig jaar 106 marathons liep in evenveel opeenvolgende dagen.

De 150 marathons liep ze niet altijd even makkelijk. Zo raakte ze de eerste drie weken drie keer geblesseerd. Maar ze sloeg zich erdoorheen tijdens haar marathons langs de beroemde Australische kustlijn, door regenwoud, kleine weggetjes en snelwegen. Soms liep ze in hoge temperaturen. Ze was door elk insect gestoken, grapte ze. Haar voeten waren dusdanig opgezwollen dat ze aan het eind van haar reis schoenen droeg die een maat groter waren dan waar ze mee begon.

Ze haalde bijna 6500 euro op voor een organisatie die zich inzet voor het behoud van natuur: the Wilderness Society. Ze hoopt bewustzijn te creëren voor het feit dat de biodiversiteit in Australië sterkt aan het afnemen is.

,,Het is overweldigend, ik ben zo opgewonden”, zei ze tegen lokale media in Melbourne. ,,De opkomst was geweldig en het feit dat zoveel mensen met mij meeliepen, maakt het nog specialer.”