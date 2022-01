België gaat coronamaatregelen voor de horeca en culturele sector versoepelen

Restaurants en cafés mogen vanaf 28 januari een uur langer openblijven: tot middernacht. Concertzalen en theaters mogen vanaf dat moment 70 tot 100 procent van de zaalcapaciteit gebruiken. Nu mogen er maximaal 200 mensen naar binnen. Belangrijke voorwaarde: er moet voldoende ventilatie zijn.

Ook bowlingcentra en binnenspeeltuinen mogen weer open. Onze zuiderburen blijven wel vasthouden aan thuiswerken en de mondkapjesplicht.

Coronapas

België verscherpt tegelijkertijd de regels voor de coronapas. Vanaf 1 maart moeten mensen vijf maanden na hun laatste prik een booster hebben gehad om bijvoorbeeld een restaurant of zwembad in te komen. De Croo heeft onderstreept dat de coronapas een tijdelijke maatregel is.

Net als in Nederland worden in België besmettingsrecords verbroken, maar premier De Croo benadrukt dat omicron minder ziek maakt en veel mensen gevaccineerd zijn. „Het zorgt niet voor een hogere druk op de zorg”, zegt de regeringsleider. „Mensen die wel erg ziek worden zijn kwetsbaar of niet gevaccineerd.”

De Croo is voorzichtig over de toekomst, maar hij hoopt dat de pandemie zich uiteindelijk ontwikkelt richting een epidemie waarbij de situatie meer gaat lijken op een normale griep. „Dat is jammer genoeg nu nog niet het geval.”

Coronabarometer

België is het na een stevig debat tussen de verschillende regeringen ook eens geworden over de invoering van een ’coronabarometer’. Met drie kleurcodes (groen, oranje en rood) moeten maatregelen voor de Belgen beter voorspelbaar worden.

Onze zuiderburen starten eind deze maand in ’code rood’ vanwege de druk op de zorg. Bij ’code oranje’ is er sprake van ’toenemende druk in de zorg’ en worden meer maatregelen losgelaten. Bij ’code groen’ is de situatie onder controle en is bijna alles weer mogelijk.