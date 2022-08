’Diepe zorgen’ VS over ’doorsluizen hulpgeld naar terreurgroepen’: Afghaanse miljarden bevroren

Het nieuws komt precies een jaar na de machtsovername van de fundamentalistische taliban. De positie van vrouwen is in die tijd hard achteruitgegaan en de economie van het noodlijdende land verkeert in een zware crisis. De hoop van de regering in Kabul om met de geblokkeerde miljarden de hongersnood voor miljoenen in het land te lijf te gaan lijkt nu vruchteloos.

De VS hebben keer op keer benadrukt dat Afghanistan niet opnieuw een vrijhaven voor terroristen mag worden, maar toch bleek al-Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri in Kabul te verblijven. Hij werd begin deze maand geliquideerd tijdens een Amerikaanse drone-aanval. Aan het verhaal dat de taliban niet wisten dat hij in Afghanistan was, hecht Washington geen geloof.

Inflatie

De Afghaanse centrale bank heeft de fondsen nodig om de economie op gang te krijgen, de inflatie in te dammen en de wisselkoers te stabiliseren. De Amerikaanse Afghanistan-gezant Tom West heeft er geen vertrouwen in dat de bank het geld goed kan beheren, zegt hij in een verklaring tegen The Wall Street Journal. „Onnodig te zeggen dat het onderdak dat de taliban boden aan al-Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri de diepe zorgen versterkt die we hebben met betrekking tot het doorsluizen van fondsen naar terroristische groeperingen.”

De regering-Biden zei eerder te overwegen de helft van de 7 miljard opzij te zetten in afwachting van rechtszaken over schadevergoedingen door familieleden van slachtoffers van de al-Qaeda-aanslagen van 11 september 2001. De rest zou dan mogelijk deels naar hulpverlening en de centrale bank in Kabul gaan, maar dat is nu van tafel.

Hongersnood

De VS blijven de grootste hulpdonor aan Afghanistan, met geld dat wordt verdeeld via internationale (hulp)organisaties. De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd dat meer dan 90 procent van de Afghaanse bevolking een tekort aan voedsel heeft en bijna de helft met honger kampt. Het bevolkingsfonds van de volkerenorganisatie vroeg maandag Afghaanse vrouwen en meisjes niet te vergeten. Het Rode Kruis riep landen en donoren op hun politieke bezwaren tegen de taliban opzij te zetten en de hulp voor Afghanistan te hervatten.