GGD-baas ’zag corona-uitbraak niet aankomen’

„In juni zaten onze mensen van 12 uur tot 5 uur duimen te draaien, of kreeg iemand tijdens een zondag werken één telefoontje. Dan ga je mensen uitroosteren en pas je de capaciteit aan. Nu zijn we razendsnel aan het opschalen”, zegt De Gouw in Trouw.

Door de grotere bereidheid van het publiek om zich bij klachten te laten testen op het virus, moeten de testcentra snel worden uitgebreid. Dat gebeurt zo snel mogelijk, zegt De Gouw, die lid is van het crisisteam coronabestrijding. „Past er een extra tent bij om zo de capaciteit van de teststraat snel te verdubbelen? Kunnen we testen bij prikposten van laboratoria? En we verruimen de openingstijden van de GGD-teststraten (was van 8.00 tot 17.00 uur, red.) zodat hopelijk iedereen binnen 24 uur kan worden getest.”