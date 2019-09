Alle opvarenden omgeslagen vrachtschip gered

Het gaat naar omstandigheden goed met de vier mensen die maandag zijn bevrijd nadat ze zo’n 34 tot 35 uur hebben vastgezeten. Toen de reddingswerkers hen hadden gelokaliseerd, werd een gat in het schip geboord, zodat ze van water en eten konden worden voorzien.

Volgens de kustwacht vervoerde de Golden Ray ongeveer 4000 auto’s. Het ging mis toen het schip dat op weg was naar Baltimore, net de haven van Brunswick was uitgevaren. De kustwacht kon zondagnacht al twintig opvarenden redden. Onder hen was ook een Amerikaanse loods. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

Brand

De reddingsoperatie werd in eerste instantie bemoeilijkt doordat aan boord brand uitbrak. Maandagmorgen landde een reddingshelikopter van de kustwacht op de zijkant van het 200 meter lange schip.