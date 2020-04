RIVM: 86 nieuwe coronadoden, 147 ziekenhuisopnames erbij

Wanneer iemand overlijdt aan het coronavirus, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later doorgegeven. De cijfers willen dus niet zeggen dat in de afgelopen 24 uur 86 mensen zijn overleden. In weekeinden loopt de administratie meestal ook wat vertraging op, die op dinsdag of misschien nu door Pasen op woensdag zou kunnen worden ingehaald. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken in de statistieken.

Het RIVM heeft 147 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnamen doorgekregen, 56 minder dan zondag, maar ook deze cijfers zijn niet altijd actueel. Sinds het begin van de uitbraak zijn 8729 mensen opgenomen. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg afgelopen etmaal met 964 naar 26.551.