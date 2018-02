Egypte claimt opnieuw succes tegen IS

President Abdel Fattah al-Sisi, die hoopt te worden herkozen in maart, gaf de veiligheidstroepen in november opdracht de IS-tak binnen drie maanden uit te schakelen. Dat deed hij na een aanslag op een moskee in de Sinaï, die meer dan driehonderd mensen het leven kostte. Dat was de bloedigste terreurdaad in de moderne geschiedenis van Egypte.

Aan de jongste operatie deden alle legeronderdelen mee plus speciale politiediensten. De luchtmacht voerde meer dan honderd bombardementen uit. Daardoor zou meer dan 1000 kilo springstof, 378 schuil- en wapenopslagplaatsen en een perscentrum van de militanten zijn vernietigd. Generaal Yasser Abdel Aziz zei donderdag door te gaan totdat ook de laatste terrorist is verdwenen uit de Sinaï. „We besluiten de komende dagen, afhankelijk van de situatie, of uitbreiding van de operatie nodig is.”