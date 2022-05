Premium Het beste van De Telegraaf

Kernenergie op een kantelpunt: ’De schop moet in deze regeerperiode nog in de grond’

Door Mike Muller Kopieer naar clipboard

Sophie Hermans en Silvio Erkens. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Den Haag - De afgelopen decennia is, ook onder leiding van VVD-bewindspersonen, veel kennis bij de overheid weggezakt over kernenergie. Hoog tijd om dat op orde te brengen en te besluiten dat ’onomkeerbaar’ wordt gekozen voor twee nieuwe centrales in Borssele, vindt de partij. „De schop moet deze regeerperiode de grond in gaan”, zegt VVD-energiewoordvoerder Silvio Erkens.