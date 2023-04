Jongen (14) in Frankrijk opgepakt omdat hij aanslag zou voorbereiden

„Hij was vastbesloten explosieven te maken”, aldus de bron, die benadrukte dat uit lopende huiszoekingen bleek dat de jongen er een al vervaardigd had. „Het onderzoek moet uitwijzen of er een plan was voor een bijhorende actie en in welk stadium dat was.” De onderzoekers van DGSI waren betrokken in het kader van een vooronderzoek dat door het Franse antiterrorismeparket (PNAT) geopend was naar een terroristische organisatie, aldus Le Parisien.

De jongen is dinsdagochtend vroeg thuis opgepakt in Rosenau, een gemeente van 2.400 inwoners aan de oevers van de Rijn, grenzend aan Duitsland en op tien kilometer van de Zwitserse grens. Hij is opgegroeid in een gezin van vier kinderen. De moeder, een katholieke vrouw, is in december 2021 hertrouwd. De burgemeester van Rosenau, Thierry Litzler, ontdekte het nieuws in de media. „We zijn verrast”, zei Litzler aan het Franse persagentschap AFP.