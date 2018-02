Egyptische vader die Zandvoortse meisjes ontvoerde langer vast

Intussen weet moeder Janette Keur nog steeds niet hoe het met Amber (inmiddels 20) en Yasmine (17) gaat. De Zandvoortse vecht al vijftien jaar voor haar dochters en is door alle rechterlijke instanties in Nederland en Egypte in het gelijk gesteld. Ze heeft het eenhoofdig gezag over haar kinderen.

Meisjes ondergebracht bij familie

Zoals De Telegraaf maandag berichtte, heeft de Raad voor de Kinderbescherming de twee meisjes ondergebracht bij familie van de vader, die dus door justitie wordt verdacht van het onttrekken aan het ouderlijk gezag. Op dit delict staat maximaal negen jaar gevangenisstraf.

Volgens de Raad is een gezinsvoogd aangewezen, die uit gesprekken met de meisjes heeft opgemaakt dat ze geen contact willen met hun moeder. “Logisch,” vindt moeder Janette. “Die kinderen zijn jarenlang door de vader tegen mij opgezet. Ze denken dat ik ze in de steek heb gelaten, terwijl ik vanaf dag één heb geprobeerd ze uit Egypte weg te halen.” Keur is vooral bang dat El M. of zijn familie de kinderen nu alsnog weer naar Egypte (laten) overbrengen.

’Nog een lange weg te gaan’

Woordvoerder Richard Bakker van de Raad voor de Kinderbescherming wil niet ingaan op de vraag of de Raad ook met dit risico rekening houdt. “Er waren redenen om het minderjarige meisje onder toezicht te stellen van Jeugdbescherming, die zelfstandig beslist en bepaalt wat er nodig is voor de minderjarige.”

Over de inmiddels meerderjarige Amber heeft de Raad of Jeugdbescherming niets meer te zeggen. Janette Keur blijft hopen haar dochters binnenkort in de armen te sluiten. “Ik besef dat er nog een lange weg is te gaan,” aldus de Zandvoortse moeder, “maar ik blijf ervoor knokken. Het kan toch niet zo zijn dat de ontvoerende vader na vijftien jaar alsnog onbestraft blijft en met mijn meiden weer vertrekt.”

’Op vakantie’

De kinderontvoering van Amber en Yasmine (formeel juridisch heet dit het onttrekken aan het ouderlijk gezag) vond plaats in 2003. Na echtelijke ruzies vertrok El M. met zijn dochters naar Egypte. Hij beweerde op vakantie te gaan maar keerde nooit meer terug. De meisjes waren indertijd 5 en 2 jaar oud.