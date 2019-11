Dode en gewonden bij schietpartij op Amerikaanse school

De schutter, die vandaag zijn zestiende verjaardag viert, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Na de schietpartij schoot hij zichzelf door z’n hoofd. Volgens de politie is de dader van Aziatische afkomst. De schietpartij was op een middelbare school in Santa Clarita, circa 40 kilometer ten noorden van Los Angeles.

Zwaarbewapende agenten zijn massaal aanwezig op de locatie. De omgeving van de school is afgezet.

Op beelden op sociale media is te zien dat leerlingen met hun handen op hun hoofd het schoolgebouw verlaten. De school en drie basisscholen uit de omgeving zijn ’on lockdown’.

In de VS zijn op scholen veel schietincidenten. Volgens statistieken uit 2018 die van 180 schooldagen per jaar uitgaan, zijn er gemiddeld elke acht dagen schietincidenten op onderwijsinstellingen.