Afschaffen referendum ’dikke vinger naar bevolking’

Verslaggever Jorn Jonker is bij het debat en twittert hierover. Zijn tweets kan je ook onderaan dit verhaal vinden.

De Tweede Kamer spreekt donderdag over het kabinetsplan, waar een meerderheid voor is. Een groot deel van de oppositie verzet zich fel. Volgens Van Raak moet de stekker uit het referendum omdat burgers zich in het Oekraïne-referendum één keer tegen het regeringsbeleid hebben uitgesproken.

D66 gedraaid

Vooral D66 moet het ontgelden. De coalitiepartij was altijd voor het referendum, maar wil het inmiddels afschaffen. Nevin Özütok van GroenLinks wijst erop dat het referendum het „kroonjuweel” was van D66, die er na het afschaffen niets nieuws tegenover zet.

Rob Jetten van D66 verdedigt het nieuwe standpunt. Volgens hem is het referendum niet het goede instrument gebleken om de democratie te versterken. Ook is hij tegen het houden van een referendum over het afschaffen van het raadgevend referendum zelf. Hij vindt zo’n constructie niet uit te leggen.

’Zwarte dag’

PVV-Kamerlid Martin Bosma had naar eigen zeggen zijn begrafenispak aangetrokken op deze „zwarte dag.” Volgens hem wordt een einde gemaakt aan de eerste echte vernieuwing van het politieke bestel sinds de negentiende eeuw. „Als de wet niet deugt, verbeter hem dan”, roept hij op. Henk Krol van 50PLUS spreekt zelfs van een aanval op democratie.

Coalitiepartijen VVD en CDA zijn ronduit voor afschaffen. Harry van der Molen van het CDA stelt dat referenda zelden gaan waarover ze zouden moeten gaan. Zo draaide het Oekraïne-referendum volgens hem vooral om wat men van Europa denkt.