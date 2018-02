Ⓒ AFP

JOHANNESBURG - De gepensioneerde aartsbisschop Desmond Tutu stopt als ambassadeur van Oxfam. De 86-jarige Zuid-Afrikaanse geestelijke besloot daartoe omdat de Britse hulporganisatie verwikkeld is geraakt in een seksschandaal. Medewerkers van Oxfam huurden in Haïti, na de verwoestende aardbeving van 2010, jonge prostituees in.