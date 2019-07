’Zuidpool redden met sneeuwkanonnen’

Duitse onderzoekers lopen warm voor het idee dat er enorme windmolenvelden moeten worden aangelegd in de Amundsenzee aan de rand van de Zuidpool.

Met de opgewekte energie kan zeewater worden opgepompt. Dat wordt ontzilt (zout eruit gehaald). Vervolgens wordt met tienduizenden sneeuwkanonnen 74 biljoen ton nepsneeuw uitgestort over de ijsvlaktes, zo staat in een artikel in het wetenschappelijke blad Science Advances.

Het plan is een tien meter dikke laag over de Zuidpool te storten. Dat moet genoeg zijn om de opwarming te stoppen.

Professor Anders Levermann van het Potsdam Institute for Climate Impact Research waarschuwt wel dat we door de hele Zuidpool met 12.000 windmolens te zetten het natuurgebied verpesten. „De fundamentele vraag is of we Antarctica willen opofferen om de rest van de wereld te redden van een enorm stijgende zeespiegel. Als we niets doen liggen metropolen als New York onder water”, aldus de klimaatwetenschapper.

De Duitsers zeggen computersimulaties te hebben gemaakt waaruit zou blijken dat hun plan kans van slagen heeft. De kille cijfers staan al vast: uitvoering gaat honderden miljarden gaat kosten. Volgens Levermann altijd nog veel goedkoper dan enorme dijken voor wereldsteden en landen die anders dreigen onder te lopen.

Wel zijn er veel vraagtekens of de windmolenparken draaiende te houden zijn. Het koude en gure klimaat werken niet echt mee.