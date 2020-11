Verdwaalde pony’s belanden op middenstip hockeyveld: ’Dacht dat ik droomde’

Ⓒ Jan van Eijndhoven

Tilburg - Bij hockeyclub Were Di in Tilburg keken ze vrijdagochtend heel vreemd op. Terreinmedewerker Gérard Opstelten (73) moest stevig in zijn arm knijpen om zichzelf ervan te overtuigen dat er liefst dertien pony’s op het kunstgrasveld van de vereniging stonden.