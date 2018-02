Weer beroepshof VS tegen reisverbod Trump

Trumps inreisverbod gericht tegen mensen uit zes overwegend islamitische landen is in strijd met de grondwet die discriminatie niet toestaat, aldus het hof in Richmond, in de staat Virginia.

Het is het tweede federale beroepshof dat zich tegen deze versie van het inreisverbod keert. Dat wordt echter wel toegepast, omdat het van het Hooggerechtshof mag zo lang de juridische strijd over de inreisbeperkingen woedt.