Bewoners Nieuwegein drie maanden huis uit

De bewoners moeten zelf op zoek naar onderdak. Of zij hierna weer mogen terugkeren is nog niet duidelijk. „Het is in elk geval duidelijk dat zij iets aantrekken dat niet goed is”, aldus Backhuijs.

Nadat alle politielinten weer waren weggehaald, bracht de burgemeester een bezoek aan omwonenden. Die zijn geschrokken en angstig, maar vinden het fijn dat de burgervader persoonlijk langs kwam. „Dat dit gebeurt in ons oude, mooie Vreeswijk”, verzucht iemand.

Basisschool

In de ochtend vond het gezin voor de woning een handgranaat. Een paar uur later, toen de man des huizes wilde wegrijden, stak er iets onder zijn auto uit. Het bleek eveneens een handgranaat. Vorige week is de rijtjeswoning, waaraan beveiligingscamera’s zijn gemonteerd, met om de hoek een basisschool, beschoten. „In het kader van het onderzoek kan ik niet zeggen of de bewoners al in beeld waren bij ons of de politie”, aldus Backhuijs.

In de middag werd een busje weggesleept uit de Beatrixstraat. Volgens een woordvoerder van de politie is dat gebeurd in het kader van het onderzoek. Hij wilde niet bevestigen of het busje van de bewoners van de woning in kwestie is.