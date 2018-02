Schutter Florida was net wees geworden

Cruz had volgens rechercheurs „een zorgwekkende internethistorie.” Hij had bijvoorbeeld een Instagramsite waarop dode dieren en wapens waren te zien. Hij werd psychiatrisch behandeld en is van school gestuurd. Toen hij daar nog zat was het personeel zo bang voor hem, dat hij bijvoorbeeld geen tas mocht meenemen, aldus lokale media.

Cruz werd samen met zijn broer geadopteerd. Zijn (adoptie-)moeder Lynda is 3,5 maand geleden op 68-jarige leeftijd gestorven. Zijn (adoptie-)vader stierf toen hij veel jonger was.

Ⓒ Twitter

Ondanks alles kon hij legaal een semi-automatisch wapen van het type AR-15 kopen, meldden die media. Hij schoot daarmee willekeurig op mensen in zijn oude school, de Marjory Stoneman Douglas-school. Naast de 17 doden, zijn er nog drie gewonden die er nog steeds erg slecht aan toe zijn.

Verlegen stille jongen

De negentienjarige Jillian Davis, die vorig jaar van school ging, omschreef Cruz als een verlegen en stille jongen. Davis vertelde dat hij bijna van persoonlijkheid leek te veranderen als hij boos was. Ook sprak de vermeende moordenaar volgens haar vaak over vuurwapens en messen, maar werd eigenlijk niet serieus genomen.

Ⓒ Instagram

In Florida is het erg makkelijk een wapen te kopen. Er is wel een voorgeschreven bedenktijd van drie dagen, maar de koop is zonder verdere controle of vergunning mogelijk. Er is geen registratie van vuurwapens. Ook de verkopers hebben geen vergunning nodig om vuurwapens te verkopen.

Trump

President Trump kreeg donderdag kritiek te verduren dat hij te summier op het drama had gereageerd. Hij maakte later op de dag bekend dat hij naar Baton Rouge gaat en nabestaanden of slachtoffers zal spreken. Iedereen moet veilig zijn op school, beklemtoonde de president die vaak vertoeft op zijn buiten circa 50 kilometer ten noordoosten van de Stoneman Douglas-school.

Minister van Justitie Jeff Sessions heeft beloofd actie te ondernemen om de federale wapenwet en wetgeving over gewelddadige misdaad streng toe te passen en om „eventuele massamoordenaars” preventief in beeld te krijgen.

Ⓒ AFP