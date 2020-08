Onderzoek wijst uit: 33-jarige man voor de tweede keer besmet met corona

Uit een rapport van onderzoekers van het University Hospital van de Universiteit van Hong Kong blijkt dat de man 4,5 maand na de eerste besmetting opnieuw ziek is. Volgens de onderzoekers, onder leiding van professor Kwok-Yung Yuen, bewijst dit dat na een paar maanden herstel herbesmetting plaats kan vinden. „De immuniteit na een natuurlijke infectie kan van kort duur zijn.”

Het virusmateriaal van de man uit april is vergeleken met het materiaal van augustus. Dat van april, toen hij voor het eerst besmet was, bleek iets te verschillen van dat van augustus. De genetische tests toonden zo aan dat het virus een variant is van de eerder opgelopen besmetting met Sars-CoV-2. „Onze bevindingen suggereren dat SARS-CoV-2 bij mensen kan aanhouden.”

Vaccineren

Dit betekent overigens niet dat vaccineren niet nodig is, aldus een van de schrijvers van het wetenschappelijke artikel dat in het tijdschrift Clinical Infectious Diseases wordt gepubliceerd. „De immuniteit die door vaccinatie wordt geïnduceerd kan verschillen van de immuniteit die door natuurlijke infectie wordt veroorzaakt.”

Het virus werd bij de man vastgesteld op het vliegveld nadat hij uit Spanje terugkeerde in Hongkong. Hij had geen symptomen, wat er volgens onderzoekers op kan duiden dat evetuele „volgende infecties milder kunnen zijn.”

Populatieniveau

Volgens epidemioloog Maria van Kerkhove van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het nog te vroeg om conclusies aan het onderzoek te verbinden. „Er zijn tot nu toe meer dan 24 miljoen gevallen gemeld. We moeten zoiets op populatieniveau bekijken.”

Meer dan een halfjaar na de komst van het virus is er niet veel bekend over mogelijke herinfecties. De weinige meldingen van dergelijke gevallen hebben tot nu toe veel vragen opgeroepen, zoals ook de WHO schrijft. Er zijn geen onderzoeken die mensen na een infectie jarenlang in de gaten houden.

Onderzoekers gaan er op basis van laboratoriumtests vanuit dat een coronabesmetting op zijn minst een tijdelijke bescherming kan bieden tegen een nieuwe infectie.