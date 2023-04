Voetballer Rai Vloet in hoger beroep na dodelijk ongeval Gio (4)

Vloet werd veroordeeld voor - onder invloed - roekeloos rijden op de A4 in de nacht van 13 op 14 november 2021 in zijn VW Golf . Daarbij botste hij tegen de auto van een gezin op dat net op vakantie was geweest. De 4-jarige Gio Roos uit Zoetermeer kwam om het leven.

Het Openbaar Ministerie liet eerder op de dag weten bezwaar te maken tegen de 2,5 jaar celstraf. De eis was 3,5 jaar cel. Door die beslissing ziet ook Vloet volgens zijn advocaat geen andere keus om de uitspraak aan te vechten. ,,We moeten wel, nu ook het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.’’

Vloet speelde ten tijde van het ongeluk voor Heracles Almelo.