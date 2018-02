Maximale straf geëist voor doden ouders Katlijk

De rechtszaak is donderdag achter gesloten deuren behandeld in de rechtbank in Noord-Nederland. Dat is gedaan omdat de jongen minderjarig is.

Beide ouders doodgestoken

De jongen stak volgens het OM in september vorig jaar in de woonboerderij Moskoupleauts zijn beide ouders dood. De lichamen van hen, Jos Verdonk (63) en Margreet Andriol (62), werden door een buurman aangetroffen op de eerste verdieping van de boerderij.

De slachtoffers hadden drie zoons. De 14-jarige verdachte is de jongste. Het gezin was niet in beeld bij hulpverleningsinstanties. Volgens het OM was het in beide gevallen met voorbedachte rade.

Bekentenis

Al vrij snel na zijn aanhouding heeft de jonge verdachte de dubbele moord bekend. Maar wat er exact is gebeurd en wat het motief van de jongen was, is onduidelijk. De zitting vond achter gesloten deuren plaats, omdat de jongen minderjarig is. V

Het OM meldt terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie over de feiten en persoonlijke omstandigheden van de verdachte, omdat hij nog zo jong is.

1 maart uitspraak

De rechtbank doet op 1 maart uitspraak, dat gebeurt wel openbaar.