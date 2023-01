Brit wilde met zelfgemaakte bom Britse luchtmacht aanvallen

Op vrijdag 20 januari werd de 27-jarige man aangehouden bij de kraamafdeling van het St. James University Hospital voor een shift. Daarbij zou hij een man hebben bedreigd met de mededeling dat hij „zin had om iedereen te vermoorden”, waarna hij een geweer bovenhaalde.

Later gaf hij aan de politie toe dat hij ook een bom bij zich had. Die zou hij in elkaar hebben geknutseld met een snelkoker, 13,7 kilogram zelfgemaakte brandstof en een lont. Het geweer bleek namaak te zijn.

Geschil

De beklaagde zou geïnspireerd zijn geraakt door de radicale islam en jihadisten. Via het internet zou hij zijn aangemoedigd om in zijn eentje de luchtmachtbasis van Yorkshire aan te vallen. Zijn gedrag bij het ziekenhuis zou daarentegen niet terroristisch van aard zijn geweest, maar gemotiveerd door een geschil met een collega.

Rekening houdend met de voorbereidingen en het opzoekwerk, besliste de rechtbank om de student een aanklacht ten laste te leggen wegens het plannen van een terroristische aanslag, tussen 12 juli 2022 en 20 januari 2023. Daarnaast wordt hij beschuldigd van het bezit van een explosief met de bedoeling een leven in gevaar te brengen of ernstige schade aan eigendommen te veroorzaken. Ook wordt hij aangeklaagd voor het bezit van een namaakwapen.

Volgens hoofdinspecteur James Dunkerly schijnt het om een „geïsoleerd incident” te gaan. De zitting wordt volgende week vrijdag verdergezet.