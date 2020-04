IC-verpleegkundigen: ’Wij zien onszelf helemaal niet als helden’

„Natuurlijk zijn dit compleet andere en buitengewone werkomstandigheden, maar het werk en de plicht daarvan blijven in principe hetzelfde. Voor ons gevoel doen wij niet heel veel anders dan mensen helpen die het nodig hebben”, zeggen Slaager en Oosterbaan.

Oosterbaan is sinds drie weken werkzaam als buddy op de ic. „Dit houdt in dat ik samen met een ic-verpleegkundige de zorg draag voor coronapatiënten.”

Buddy’s kunnen onder andere anesthesie- en OK-medewerkers en verpleegkundigen van andere afdelingen zijn. Haar werk, physician assistant bij neurochirurgie, ligt in verband met het coronavirus stil. „Daarom ben ik terug in mijn oude functie geroepen om tijdelijk weer als verpleegkundige aan de slag te gaan, omdat de werkdruk nu hoog is op de ic.”

Ze helpt mee met zaken als verzorging van de patiënt, assisteren bij buikdraaiing, bloedafname en het controleren en toedienen van medicatie. „Gezien het grote maatschappelijke belang in deze algehele corona crisis vind ik het belangrijk om een rol te kunnen spelen in de zorg voor de patiënten.”

Slaager kan het werk emotioneel tot nu toe goed aan. „Het is bizar om te zien hoeveel patiënten met hetzelfde ziektebeeld achter elkaar binnenkomen, maar ik kan het ook relativeren. (Buik)beademing en isolatie is niet nieuw op de ic. Het is meer de hoeveelheid patiënten en de extra uren die je soms draait. Twaalfuursdiensten komen voor.”

Niet mee naar huis

Om dit vol te houden probeert de ic-verpleegkundige in opleiding om haar werk niet naar huis mee te nemen. „Ik ga thuis niet televisiezenders en sociale media volgen over het coronavirus, maar ik kijk gewoon een serie of bel met vriendinnen.”

„Wat ik enigszins wel confronterend vond op de ic, was dat ik ineens in het middelpunt stond van het probleem waar we momenteel in de gehele maatschappij mee te maken hebben”, zegt Oosterbaan. „Dit was met name de eerste diensten behoorlijk confronterend. De gedachte daarbij dat familie en naasten thuis in onzekerheid zitten en zich volledig moeten overgeven aan de zorg, wetende dat niet altijd iedereen het redt, ondanks het feit dat alle zorgmedewerkers er alles aan zullen doen. Dat maakt het niet makkelijk.”

Ondanks alle beschermende middelen en preventieve maatregelen die genomen worden binnen het ziekenhuis zelf, merken zij allebei dat hun families het best spannend vinden dat zij in direct contact komen met coronapatiënten. „Tegelijkertijd zijn ze ook heel trots”, besluiten ze.