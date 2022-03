Ontbindende hond in water aangetroffen: ’Hij is gevallen of gegooid’

Dit schrijft de dierenambulance op Facebook. De grote hond die in het water dreef is volgens de medewerkers „helaas niet meer toonbaar. Het dier is gecontroleerd op een chip. Deze is niet aangetroffen.”

Een woordvoerder van de dierenambulance zegt tegenover Hart van Nederland dat de hond al zeker een week in het water lag. „Hij was in verre staat van ontbinding. De hond heeft in een afgelegen stukje water gelegen. Hij is dus niet aangespoeld maar moet gevallen of gegooid zijn.”

De politie doet momenteel onderzoek naar de lugubere vondst.