Man faket tenniscarrière en iedereen trapt erin

Darko Grncarov heeft nóóit een serieuze tenniswedstrijd gespeeld. Toch is hij na gezondheidsklachten op de weg terug, om zich definitief in de top van het mondiale tennis te nestelen. Althans, dat zegt hij op Twitter, met een uitgebreide Twittercampagne, nepprofielen en - zo beweert hij althans - een ’beroerte’ voor zijn eerste proftoernooi.

Volgens magazine Slate was alles nep. Toch tuint iedereen erin. Grncarov krijgt contact met Serena Williams, mag ’exclusief’ zijn verhaal beginnen aan het Engelse Metro en ontvangt steun op sociale media van tennisgrootheden als Martina Navratilova en James Blake. Die laatste was ooit de nummer 4 van de wereld, en zegt als commentator graag verslag te doen van Grncarov’ komende wedstrijd.

Nadat Grncarov zijn nieuwe sponsor heeft aangekondigd in de vorm van Adidas - ook niet waar - bevestigt dat merk op sociale media het contract. „Welkom bij de club.”

Betrapt

Toch valt hij door de mand, dankzij zichzelf. Als de BBC om zijn mening vraagt over homo-emancipatie in de sport, lijkt dat een mooi moment om zich te profileren. Grncarov bedenkt een leuk standpunt: de Macedoniër zou nooit in de Margaret Court Arena van de Australian Open willen spelen, zolang dat stadion is vernoemd naar de tegenstander van het homohuwelijk. „Sluit je hierbij aan”, vraagt hij mede-sporters, waarna hij tegen de lamp zou lopen.

Wat blijkt? Grncarov had een heel twitterleger achter zich staan, met zeker tweehonderd accounts die speciaal voor hem waren geopend, veelal over dezelfde onderwerpen schreven en Grncarov een mythische status gaven op het sociale medium. Sommige accounts lijken speciaal te zijn opgericht om negatief over Grncarov te doen, zodat zijn ’fans’ daarop konden reageren. Zodra iemand vraagtekens bij zijn verhaal zette, kwamen er dreigende teksten vanuit die accounts.

Volgens experts lijken het overigens geen automatische bots: er moet iemand zijn die de tweets handmatig verstuurt. Inmiddels is het social media-account van Grncarov zelf verwijderd, en is het spel ’uit’.