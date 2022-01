Gigantische vulkaanexplosie in Tonga, omliggende landen vrezen tsunami’s

Volgens het Australische Bureau of Meteorology, het Australische KNMI, veroorzaakte de uitbarsting golven van 1 à 2 meter hoog. Op dramatische beelden op sociale media is te zien hoe golven door de kust van Tongaanse huizen rollen toen een nieuwe tsunamiwaarschuwing werd afgegeven, waardoor inwoners van het eiland in de Stille Oceaan naar hoger gelegen gebieden moesten vluchten. Ook omschrijven mensen dat ze ze de uitbarsting konden horen voordat de golven naar binnen stroomden, door hekken sloegen en huizen aan de kust onder water zetten.

Jese Tuisinu, een televisiereporter bij Fiji One, plaatste een video op Twitter waarin te zien is hoe grote golven aanspoelen en mensen in hun auto proberen te vluchten voor de naderende golven. „Het is letterlijk donker in delen van Tonga en mensen haasten zich naar veiligheid na de uitbarsting”, zegt hij tegenover persbureau Reuters.

Fiji

De Australische overheid heeft gemeld dat er geen tsunami-dreiging is voor het Australische vasteland. Fiji gaf wel een tsunamiwaarschuwing af en drong er bij de inwoners op aan de kustlijnen te vermijden „vanwege de sterke stroming en gevaarlijke golven.”

Nieuw-Zeeland

Het noodbeheerbureau van Nieuw-Zeeland heeft ook een tsunamiwaarschuwing uitgebracht. Aan de noord- en oostkust van worden sterke en ongebruikelijke stromingen en onvoorspelbare golven verwacht.