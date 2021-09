Internationaal arrestatiebevel tegen vader ontvoerde Insiya

De in India ondergedoken Hemani kon tot op heden vrij reizen omdat de rechtbank en het Openbaar Ministerie vorig jaar verzuimden een bevel tot gevangenneming van de kidnapper te vragen en in het vonnis op te nemen. Het hof heeft deze fout dinsdag hersteld, mede uit overweging dat het onwenselijk is dat iemand die tot negen jaar is veroordeeld vrij kan reizen.

Ontvoering door ’commandoteam’

De toen 2-jarige Insiya Hemani werd in september 2016 met geweld ontvoerd uit de woning van haar oma in Amsterdam. De kidnap werd uitgevoerd door een soort commandoteam, dat in opdracht van de vermogende vader handelde. Insiya werd met een privé-vliegtuig naar India gemokkeld, waar het meisje nu al vijf jaar illegaal verblijft. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit maar India werkt tot op heden niet mee aan een hereniging met moeder. Ook de vader, een steenrijke zakenman, lijkt tot op heden niets te vrezen te hebben van de autoriteiten.

Vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Amsterdam Hemani tot negen jaar. Het hoger beroep is nog niet afgerond. Hemani kan nu niet meer vrij reizen omdat hij het risico loopt buiten India te worden gearresteerd. Op basis van het bevel gevangenneming, dat dinsdag door het hof is afgegeven, kan het Openbaar Ministerie hem internationaal laten signaleren. Omdat Hemani de Indiase nationaliteit heeft kan hij niet worden uitgeleverd.