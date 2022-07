Premium Het beste van De Telegraaf

Orthodox rabbinaat zit verliefde niet-Joden in Israël dwars

Door RALPH DEKKERS Kopieer naar clipboard

TEL AVIV - Elvis is de onbetwiste King, zo blijkt ook weer uit de geweldige nieuwe film over zijn leven. Maar hij is ook de man die mij en m’n vrouw in het echt verbond. Geweldige dag, schitterende locatie en een redelijke imitator, maar allemaal uit nood geboren: een burgerlijk huwelijk bestaat niet in Israël. Dus als niet-Jood is het onmogelijk om er te trouwen. Daarom: Viva Las Vegas!